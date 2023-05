Le ulteriori linee sono state attivate lunedì 8 maggio

Lunedì 8 maggio sono stati attivati gli ultimi due percorsi Piedibus previsti per questo anno scolastico; dopo le attivazioni autunnali e primaverili che hanno visto protagonista anche la scuola primaria Spallicci, tutt’ora attiva con due linee Piedibus condotte dai genitori accompagnatori dei bambini, è partita la linea della primaria Carducci di Castiglione di Cervia e quella della primaria Michelangelo Buonarroti di Montaletto, entrambe organizzate e condotte da docenti della scuola con l’aiuto di genitori e volontari.

Alle ore 7.50 l’allegro e numeroso gruppo composto da bambine e bambini del pre-scuola della Carducci è partito alla volta della partenza ufficiale del percorso, situata in via Castiglione 88 a Castiglione di Cervia, per poi effettuare il percorso di ritorno, accogliendo vari altri partecipanti che si sono aggregati lungo la pista ciclabile, percorrendo un totale di 2 km di strada! Il caloroso saluto dell’Amministrazione ai bambini è stato dato da Lino Bedeschi del Servizio Ambiente del Comune di Cervia.

Il ritrovo a Montaletto si è tenuto in via Bollana 39, nei pressi della farmacia, alle ore 8.00; il gruppo, allegro e numeroso formato da bambine, bambini, docenti, mamme, papà, volontari dell’associazione Monticulum, è stato accompagnato per l’occasione dall’Assessore alla Scuola Cesare Zavatta con il quale è stata effettuata la passeggiata per raggiungere la scuola a piedi, dopo aver effettuato una breve fermata presso il parco pubblico “Iqbal Masih”; il progetto Piedibus per la Primaria Buonarroti proseguirà per due settimane, mentre la Carducci prosegue fino a fine anno scolastico.

Questa iniziativa fortemente sostenuta dal Comune di Cervia vuole valorizzare la mobilità sostenibile, l’adozione di stili di vita sani e attivi e del rispetto dell’ambiente: pertanto si ringraziano tutte le famiglie e tutti i docenti che hanno deciso di aderire al progetto.