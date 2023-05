Fortunatamente alcuni passanti sono intervenuti bloccando l’uomo, togliendogli la bottiglia di acido e chiamando il 112

Venerdì 5 maggio, i Carabinieri della Stazione di Lugo, su disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna, hanno arrestato un giovane italiano 35enne che, la sera del 2 maggio scorso, aveva lanciato dell’acido addosso alla propria compagna, associandolo presso la Casa Circondariale di Ravenna. La Procura della Repubblica di Ravenna, concordando con le risultanze investigative dei Carabinieri, ha richiesto ed ottenuto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna per il tentativo posto in essere dal giovane di deformare l’aspetto della donna, mediante lesioni permanenti al viso (ipotesi di reato introdotta nel 2019 nell’ambito del c.d. “codice rosso”).

I fatti contestati risalgono alla sera del 02 maggio scorso quando, in viale dè Brozzi, in Lugo, alcuni passanti avevano segnalato al numero di emergenza 112 una lite tra un uomo ed una donna. All’arrivo dei Carabinieri la donna, profondamente scossa e con evidenti escoriazioni all’altezza del capo e del collo, ha immediatamente riferito ai militari che, al culmine di una lite, veniva inseguita lungo la strada dal proprio compagno il quale l’attingeva con dell’acido contenuto in un flacone. Fortunatamente, alcuni passanti intervenivano bloccando l’uomo, riuscendo a privarlo della bottiglia di acido e quindi a chiamare il 112. I militari, trovando la donna molto sofferente e dolorante, richiedevano l’immediato intervento di una ambulanza che la trasportava presso l’ospedale di Lugo, dove veniva sottoposta alle cure necessarie da parte dei sanitari. I Carabinieri intervenuti, all’esito delle risultanze raccolte, dopo aver ascoltato diversi testimoni, identificavano e deferivano il presunto responsabile alla competente A.G..