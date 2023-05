Portata al Bufalini

Incidente nella giornata di oggi, martedì 9 maggio: una ragazza di 18 anni stava percorrendo via Cesarea a bordo della sua bicicletta quando, per cause ancora in fase d’accertamento da parte della Polizia locale, è stata investita da un’auto, un Maggiolone Volkswagen.

Intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere la giovane con automedica e ambulanza con la quale è stata trasportata al Bufalini di Cesena.