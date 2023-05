Sarà consentita in via sperimentale la svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma

In considerazione delle criticità di circolazione che si stanno riscontrando a causa dei lavori in corso al ponte mobile da parte di Autorità portuale, accentuate dai concomitanti lavori di Anas sulla statale 16 Adriatica, l’Amministrazione comunale consentirà in via sperimentale la svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma.

Si stanno perfezionando tutti gli atti necessari, con l’obiettivo di attuare il provvedimento nel corso della giornata di domani, giovedì 11 maggio.

Pertanto il varco Sirio installato all’incrocio tra via Carducci e via di Roma rimarrà attivo con funzione di monitoraggio e sospensione dell’attività sanzionatoria; i punti critici verranno monitorati dalla Polizia Locale. Viene quindi temporaneamente sospesa la zona a traffico limitato di via di Roma nel tratto compreso fra via Carducci e via Guaccimanni.

Si ribadisce che tale misura assume carattere temporaneo e sperimentale al fine di monitorarne gli effetti.