La notte è passata senza particolari criticità e il meteo è in miglioramento.

È stata tuttavia emanata dall’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna un’allerta meteo arancione per criticità idraulica per la giornata di venerdì 12 maggio, connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2 e 3 maggio.

Si continua pertanto a raccomandare la massima attenzione ai canali di informazione ufficiali per essere sempre aggiornati sull’evoluzione della situazione.

Proseguono i lavori di ripristino dei fossi e di pulizia delle fognature delle zone alluvionate: in questi giorni di pioggia Hera darà la priorità agli interventi nelle zone colpite.

In tarda mattinata Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, ha effettuato un sopralluogo sull’argine del Lamone presso Boncellino dove il 3 maggio era avvenuta la rottura per circa 60 metri.

Accanto a Irene Priolo è intervenuta l’assessora all’Ambiente del Comune di Bagnacavallo Caterina Corzani; era presente il responsabile dell’Area Tecnica del Comune Gabriele Bellini.

La vicepresidente ha ringraziato i tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e le maestranze per la ricostruzione dell’argine, avvenuta in soli cinque giorni mentre in condizioni normali occorrerebbero circa due mesi. Irene Priolo ha poi anticipato che finita l’emergenza l’argine verrà ulteriormente rinforzato.

Nel pomeriggio la sindaca Eleonora Proni e la Giunta comunale hanno proseguito le loro visite presso le aziende e i cittadini delle aree maggiormente colpite dall’alluvione.

