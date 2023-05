Motor Valley Fest torna per la sua quinta edizione dall’11 al 14 maggio

Nel fine settimana, sabato 13 e domenica 14 maggio, il Museo Baracca sarà a Modena, in piazza Grande, per il Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna che torna per la sua quinta edizione dall’11 al 14 maggio.

Il Museo Baracca è tra i soci sostenitori dell’associazione Motor Valley e il Comune di Lugo partecipa quest’anno per la prima volta al festival. In piazza Grande, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio con due turni (10-12 e 16-18), sarà presente il Museo Baracca con un suo spazio dove si terranno i laboratori dedicati ai bambini dal titolo “Cavalli selvaggi”. I laboratori saranno condotti da Massimiliano Fabbri, direttore del Museo Baracca e da Giulia Garuffi e sono aperti a tutte le bambine e i bambini che siano incuriositi dalla possibilità di partecipare a un laboratorio di disegno quasi volante, a partire dal cavallino di Francesco Baracca e le sue molte varianti che ne hanno fatto un’immagine ancora oggi viva e potente. Si disegnerà con diverse tecniche e strumenti e, per farlo, ci si guarderà anche un po’ in giro, e oltre alle riproduzioni storiche presenti nel gazebo, osservando gli artisti che hanno disegnato o dipinto cavalli rampanti. Il laboratorio eÌ rivolto a bambine e bambini tra i 6 e i 12 anni.

Cosa si troverà nello stand del Museo Baracca?

Oltre a una piccola mostra che attraverso pannelli e riproduzioni fotografiche, illustra origini e sviluppi del cavallino, comparando quello di Baracca a quello della Scuderia Ferrari, e altri esempi visivi che ne svelano origini o possibili suggestioni, nelle due pareti laterali, la parete centrale saraÌ bianca, libera e pronta ad accogliere tutti i cavalli disegnati in questi giorni a formare un allestimento che cresce e si trasforma.

Il Museo Baracca prosegue quindi nella sua strategia di visibilità ben oltre i confini della Bassa Romagna che, anche attraverso il docu film “I cacciatori del cielo”, ha prodotto un rilevante aumento dei visitatori: ad aprile 2023 i visitatori sono stati 880 rispetto ai 216 del corrispondente mese dell’anno precedente.