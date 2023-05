Il grande fumettista ravennate ci ha lasciati all’età di 73 anni

Ravenna in lutto per la dipartita, all’età di 73 anni, di Massimo Cavezzali uno dei più noti ed incisivi fumettisti e vignettisti umoristici italiani contemporanei famoso per le sue collaborazioni tra gli anni ’80 e ’90 con riviste come Comix, Orient Express, Tango e Lupo Alberto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.