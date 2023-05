La replica di Ancisi (LpR) al Comune di Ravenna

Riportiamo di seguito la replica di Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare) al Comune di Ravenna sulla sicurezza della circolazione all’incrocio tra il Ponte Cella e via Ravegnana:

“INCROCIO INFAUSTO– Nel marzo 2018, Lista per Ravenna raccolse 361 firme su una petizione volta ad ‘Eliminare l’ingorgo tra ponte Cella e Ravegnana’. A giugno, il Comune introdusse, a titolo sperimentale, il divieto di svolta a sinistra dal ponte Cella. Il provvedimento è poi diventato definitivo, con le difficoltà e i pericoli che ogni giorno si prospettano a chi dal Ponte Cella è indirizzato verso la città, non escluse lunghe file di attesa nelle ore di punta, perché quanti infrangono il divieto di svolta a sinistra, attendendo l’occasione ritenuta favorevole, producono ritardi e impedimenti alla fluidità del transito. Il 14 dicembre 2022, il comandante della Polizia Locale, Andrea Giacomini, ha indirizzato all’area Infrastrutture civili del Comune questo messaggio: ‘Continuano a pervenire numerose segnalazioni per situazioni di pericolo, legate al mancato rispetto della segnaletica verticale di obbligo di svolta a destra, istituito all’intersezione via Cella/Via Ravegnana […]. Il personale dell’Unità Operativa Sicurezza Urbana, a fronte delle numerose richieste pervenute, ha effettuato molti controlli di Polizia Stradale, accertando numerose violazioni proprio dell’obbligo istituito. La presenza costante del Personale della Polizia Locale finalizzata a tali controlli risulta tuttavia incompatibile con i restanti servizi d’istituto. Per i motivi sopra evidenziati,si propone di voler valutare l’ipotesi di adottare una soluzione strutturale […], evitando manovre pericolose per l’ordinaria circolazione degli utenti della strada’. Di qui, il 26 aprile scorso, una nuova interrogazione di Lista per Ravenna al sindaco, riguardo a cui, il 2 maggio, l’assessora ai Lavori pubblici Del Conte ha risposto come segue.

RISPOSTA DELL’ASSESSORA – ‘I tecnici del Servizio Mobilità e Viabilità valutarono nel tempo alcune ipotesi alternative, tra le quali: 1) materializzare uno spartitraffico per impedire la svolta a sinistra da via Cella a via Ravegnana in direzione SS16: tale ipotesi avrebbe determinato l’impossibilità per tutti i veicoli (compresi ciclomotori, motocicli e autobus) provenienti da Ravenna di svoltare a sinistra in direzione Madonna dell’Albero; 2) la possibilità di modificare l’intersezione con la realizzazione di una rotatoria, riguardo a cui emersero le seguenti criticità: la ridotta distanza con l’intersezione esistente (rotatoria) fra la SS 16 e la SS 67, in orari di punta, potrebbe determinare fenomeni di congestione sulla viabilità statale; le limitate dimensioni della sezione stradale non consente di realizzare una rotatoria di adeguate dimensioni rispetto ai flussi veicolari; 3) la soluzione scelta, tuttora attuale, con materializzazione di un’isola che limitasse la svolta a sinistra da via Cella a via Ravegnana, consentendo comunque le manovre di svolta degli autobus. Da ulteriori verifiche, supportate anche da una recente prova di manovra dei bus, la struttura tecnica ha valutato che gli spazi a disposizione consentirebbero di realizzare un modesto allungamento dell’isola centrale esistente sulla via Ravegnana, al fine di scoraggiare ulteriormente la manovra già oggi vietata: tuttavia si ritiene che tale intervento non sarebbe risolutivo. Si ribadisce infine che la realizzazione di un impedimento fisico determinerebbe gravose ripercussioni su altre categorie di veicoli (biciclette, ciclomotori, motocicli, autobus), determinando peggiori condizioni di sicurezza della circolazione o minori livelli di servizio del trasporto pubblico’.

ULTIMA SOLUZIONE IN CAMPO – Bisogna dunque prendere atto che la Giunta de Pascale, sulla base dei riscontri effettuati dai propri tecnici, non ritiene di modificare in alcun modo l’assetto dell’incrocio Ponte Cella-Ravegnana. Restano però i profondi disagi sofferti, nelle prime ore della giornata, dai cittadini delle frazioni assestate su via Cella per raggiungere la città (il lavoro, le scuole, i servizi, ecc.). Restano i pericoli, riconosciuti anche dalla Polizia locale, prodotti da un divieto di svolta a destra non rispettato. Ma resta, come unica soluzione in campo, proposta da Lista per Ravenna il 6 marzo 2020 a ‘sperimentazione’ già testata: limitare il divieto di svolta a sinistra dal ponte Cella dalle 8.00 alle 9.30 dei giorni feriali, controllando il traffico in quest’arco orario con la presenza fisica di una pattuglia di agenti della Polizia locale. Proposta dunque compatibile con quanto dichiarato dal comandante della Polizia locale, circa l’incompatibilità coi restanti servizi d’istituto della sola presenza costante dei suoi agenti”.