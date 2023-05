Ricevuta in Prefettura la neocostituita Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Gruppo Volontari – Sezione di Ravenna

Nella mattinata di oggi, venerdì 12 maggio, il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha ricevuto presso il Palazzo del Governo uan delegazione della neocostituita Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Gruppo Volontari – Sezione di Ravenna, accompagnata dal Questore Giuseppina Stellino che domani lascerà la Provincia per assumere servizio lunedì prossimo al vertice della Questura di Livorno.

Presidente dell’A.N.P.S. è Massimo Rasseni, che ha illustrato le attività dell’Associazione, costituita il 10 u.s. ed i cui volontari sono appartenenti alla Polizia di Stato, sia in servizio che in congedo, medici, operatori socio-sanitari, componenti della società civile, guardie giurate e soci dell’Associazione Nazionale Invalidi Civili, per un totale di 30 persone.

Obiettivo dell’Associazione è contribuire all’attività di volontariato a tutela dei più fragili, della collettività in servizi civili e socio-sanitari e anche a favore di animali abbandonati.

L’occasione è stata propizia anche per gettare le basi di una prossima collaborazione con la Prefettura per impiegare i volontari dell’Associazione in attività amministrative.

Inoltre il Prefetto ha voluto ringraziare non solo i volontari per l’impegno nelle attività che sono state illustrate ma anche il Questore Giuseppina Stellino per la grande eredità che lascia al successore Lucio Pennella che si insedierà a Ravenna il prossimo 18 maggio e al quale ha voluto inviare un messaggio di prossimo benvenuto nella città di Dante.