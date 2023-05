La visita del ministro Musumeci a Faenza a dieci giorni di distanza dall’alluvione

Nella mattinata di oggi, venerdì 12 maggio, il ministro alla Protezione civile e per le Politiche del Mare, Senatore Nello Musumeci, ha fatto tappa a Faenza. È stata l’occasione per ringraziare il mondo della Protezione civile, dei volontari e degli organi degli enti che hanno lavorato da dieci giorni a questa parte dopo l’evento alluvionale di martedì 2 maggio che ha colpito il territorio. Assieme al Ministro erano presenti, tra gli altri, il Capo Dipartimento Nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Davide Baruffi, il Presidente della Provincia, Michele De Pascale, il sindaco di Faenza e Presidente dell’Unione della Romagna Faentina, Massimo Isola, Eleonora Proni, Presidente dell’Unione della Bassa Romagna e i sindaci dei comuni colpiti dalla calamità idrologica. Tra i presenti senatori e onorevoli della Repubblica, consiglieri regionali i rappresentanti dei vigili del fuoco, delle forze di polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, del corpo carabinieri-forestali e delle polizie locali del territorio.

“Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci -ha detto il sindaco Massimo Isola-ci ha fatto visita questa mattina e, con lui, il Capo del Dipartimento della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, il presidente della Regione Emilia-Romagna, la vice-presidente Irene Priolo, il prefetto Castrese De Rosa e il presidente della Provincia di Ravenna Michele De Pascale. Ci siamo incontrati per ringraziare i tanti volontari, provenienti da diverse parti di Italia e dall’associazionismo faentino, che hanno messo a disposizione energie, risorse e tempo per aiutarci a risollevarci dall’alluvione. Di nuovo un grande, enorme, GRAZIE. La mia gratitudine va anche ai tanti dipendenti dell’Unione della Romagna Faentina e tutte le forze dell’ordine che da dieci giorni si sono messi a completa disposizione dell’emergenza e stanno lavorando senza sosta. Con questa visita, il Governo ha voluto non solo portare la sua vicinanza, ma anche prendersi un impegno. La collaborazione tra istituzioni deve poter garantire i giusti indennizzi a chi ha subito danni ingenti, perdendo ricordi, pezzi di vita e il frutto, spesso tanto sudato, del proprio lavoro.

Il Ministro Nello Musumeci ha dichiarato: “Sul tema stiamo lavorando su un disegno di legge legato alla ricostruzione dopo tutte le calamità naturali che colpiscono l’Italia per avere date certe di fine lavori”.

Il Ministro ha poi salutato e ringraziato tutti i volontari che nel territorio hanno lavorato incessantemente dopo l’alluvione di martedì 2 maggio. “Chi offre il proprio lavoro gratuitamente -ha detto Musumeci- come fatto i volontari di Protezione civile è un tesoro per la comunità”.

Non appena la prima fase dell’emergenza sarà chiusa, è urgente prevedere nuovi importanti investimenti per la protezione del nostro territorio. Il Ministro, anche su questo, ha preso precisi impegni”.