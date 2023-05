Si continua a raccomandare di prestare la massima attenzione ai canali di informazione ufficiali

Resta lo stato di emergenza sul territorio comunale dovuto alle criticità che ancora interessano le zone colpite dagli eventi del 2 e 3 maggio. Il Centro operativo comunale (Coc) di Bagnacavallo sarà attivo durante tutto il fine settimana per monitorare la situazione anche alla luce della previsione di nuove precipitazioni e dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica emanata dall’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna per la giornata di domenica 14 maggio.

Si continua pertanto a raccomandare di prestare la massima attenzione ai canali di informazione ufficiali per essere sempre aggiornati sull’evoluzione della situazione.

Prosegue inoltre il lavoro instancabile di tutte le forze messe in campo per questa emergenza, gestite dal Centro operativo comunale con il Coordinamento provinciale di Protezione Civile e la regia del Centro Coordinamento dei Soccorsi (Ccs) in capo alla Prefettura.

In questi giorni la sindaca Eleonora Proni e l’Amministrazione comunale tutta, oltre a visitare famiglie e aziende colpite dall’alluvione, hanno portato i ringraziamenti della comunità bagnacavallese a quanti a diverso titolo stanno lavorando per l’emergenza, dalle forze dell’ordine agli enti coinvolti, fino ai gruppi di Protezione Civile e agli oltre trecento volontari che si sono attivati in questa occasione. Inviati dal Coordinamento provinciale di Protezione Civile sono giunti a Bagnacavallo per supportare il locale Gruppo comunale anche i gruppi di Cotignola e Massa Lombarda e l’Aari-Cb di Lugo.

Questa mattina, in particolare, la sindaca Eleonora Proni ha incontrato i Vigili del Fuoco del Comando avanzato – coordinato dall’ispettore Massimo Degli Angioli – istituito presso il Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo e i volontari di Protezione Civile alla Base Orione.

Prosegue infine la raccolta fondi avviata dall’Unione per aiutare i territori più colpiti dall’alluvione. Chi vuole pQuauò fare una donazione all’Iban IT66A0627013199T20990000380, scrivendo nella causale “Raccolta fondi emergenza alluvione”.

Ai bonifici effettuati non verrà applicata alcuna commissione.

Da ora è possibile donare inoltre tramite il portale PagoPa:

https://bit.ly/3M0cnt0 (Raccolta Fondi Emergenza Alluvione)

Saranno presto disponibili ulteriori forme di donazione.

Tutte le donazioni saranno rendicontate sul sito web www.labassaromagna.it

Info:www.comune.bagnacavallo.ra.it