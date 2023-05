“In previsione della nuova allerta meteo darà la possibilità ai residenti del Borgo di poter spostare l’auto dentro le mura della città”

L’amministrazione comunale, in relazione all’emergenza meteorologica, in accordo con Movs, azienda che gestisce la sosta nel centro storico, ha deciso di prorogare la sosta gratuita negli stalli blu fino a mercoledì 31 maggio 2023. La misura, messa in campo in ragione della nuova allerta meteo di queste ore, dà la possibilità ai residenti del Borgo, colpiti dall’evento alluvionale, di poter lasciare l’auto in sosta nel centro storico.

Si ricordano inoltre le altri misure già varate nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale manfreda per venire incontro alle esigenze dei residenti del Borgo colpiti dall’emergenza idrologica: i ‘Voucher Taxi’ con i quali sarà possibile fruire gratuitamente di corse, all’interno della città, sui taxi di Faenza (raggiungibili telefonicamente ai numeri 0546.22502 e 333.3185165), dalla postazione taxi di via Ugo Piazza 1 e la gratuità dei mezzi di trasporto pubblico locale all’intero del comune di Faenza.

Da sottolineare che la linea B del Green Go Bus, attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14, e dalle 17 alle 19.30, che collega la zona di Borgo Durbecco con il centro città, continua il suo servizio.