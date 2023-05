Comportamenti da seguire, numeri di emergenza e come iscriversi al servizio di allerte telefoniche

In seguito alla forte ondata di forte maltempo in arrivo tra martedì e giovedì, il Comune di Ravenna rende noti tutti i consigli e i numeri di emergenza.

L’Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emesso un’allerta rossa, valida dalla mezzanotte tra lunedì e martedì. A Ravenna, così come nel faentino e a Cervia, le scuole rimarranno chiuse. Chiuse anche le palestre e gli impianti sportivi, rinviati i mercati.

Il Centro operativo comunale sensibilizza i cittadini ai comportamenti di autoprotezione necessari, mentre i Servizi sociali stanno provvedendo a contattare tutte le persone in condizioni di particolari fragilità fisiche e tutte le strutture che le ospitano, nelle aree a rischio, per verificare le loro condizioni e dare indicazioni e contatti da utilizzare in caso di emergenza.

I comportamenti di autoprotezione

I NECESSARI COMPORTAMENTI DI AUTOPROTEZIONE CHE È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE ADOTTARE (Premesso che la totalità del territorio del comune di Ravenna per la sua conformazione è soggetta a rischio idraulico tra bacini principali e secondari, si allegano le mappe delle aree, contenute nel piano di Protezione civile del Comune di Ravenna, potenzialmente coinvolgibili da eventi alluvionali per quanto riguarda i bacini principali e da ingressione marina per quanto riguarda la costa):

evitare il più possibile gli spostamenti non necessari

mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell’emergenza, cioè assolutamente entro la serata di oggi, lunedì 15 maggio

prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi

stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge

non accedere agli argini e ai capanni

non accedere ai sottopassi se allagati

in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.

Istituzioni, forze dell’ordine e di Protezione civile e volontari sono pronti a intervenire dove occorre, mettendo in atto tutte le possibili soluzioni di Protezione civile. La collaborazione della popolazione nel seguire le indicazioni date è fondamentale.

Avvisi e allerte telefoniche del Comune, come iscriversi

Da alcuni giorni è attivo un servizio di allerte telefoniche che comunica informazioni in caso di necessità attraverso telefonate ai numeri fissi dallo 0544 485848.

Ora anche i titolari di telefono cellulare possono registrarsi, attraverso il link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna

Ieri sono state mandate 36340 comunicazioni (tra fissi ed sms).

Numeri di emergenza

Per segnalazioni ed emergenze chiamare il 115 e lo 0544.219219 (Polizia Locale)

Per aggiornamenti consultare il sito www.comune.ra.it e i social del Comune e del sindaco.

Piano e manuale di Protezione civile

A questi link il piano e il manuale di Protezione civile del Comune di Ravenna:

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile-comunale/

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/manuale-di-protezione-civile-per-i-cittadini-come-comportarsi-quando-scatta-lemergenza/

Le mappe delle aree potenzialmente a rischio

Qui sotto le mappe delle aree, contenute nel piano di Protezione civile del Comune di Ravenna, potenzialmente coinvolgibili da eventi alluvionali per quanto riguarda i bacini principali e da ingressione marina per quanto riguarda la costa.

