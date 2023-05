Preoccupante l’innalzamento del livello dell’acqua del Marzeno

Nota del Comune di Faenza:

“Quanto previsto dall’allerta meteo di ieri viene confermato. Occorre assolutamente rispettare delle indicazioni già fornite, soprattutto sul tema dell’autoprotezione, attenzione e cautela: Andare ai piani alti, non avvicinarsi ai corsi d’acqua, limitare gli spostamenti il più possibile e non recarsi in scantinati, tavernette e garage. Il monitoraggio del livello dei fiumi registra un significativo innalzamento. Nella nostra zona, a preoccupare maggiormente è il fiume Marzeno, che ha raggiunto il secondo livello di criticità (arancione). Da ieri sera, si è provveduto all’evacuazione di alcune aree della città già colpite dall’emergenza maltempo del 2 e 3 maggio che, per vicinanza ai corsi d’acqua e tipologia di abitazione, risultavano più fragili ed esposte a rischi. Seguiranno aggiornamenti”.