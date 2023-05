Oltre 400 le persone fatte spostare prima della mezzanotte di lunedì dalle zone a rischio inondazione

Dopo gli eventi alluvionali del 2 e 3 maggio, forti di quell’esperienza, è a pieno regime la macchina della Protezione civile dopo l’allerta rossa in gran parte della regione. A Faenza gran lavoro fatto dall’amministrazione che, su indicazioni della prefettura, ha comunicato a oltre cento famiglie la necessità di spostarsi proprio a causa dell’emergenza. Per questa operazione, fatta casa per casa nelle zone alle porte della città compresa tra le vie San Martino, Sbirra e parte di via Sarna, che insistono prevalentemente tra il torrente Marzeno, il primo imputato dell’inondazione della porzione del Borgo nella notte del 2 maggio, e il fiume Lamone, sono stati impiegati gli agenti della polizia locale che hanno fatto opera di convincimento a lasciare le proprie case e rivolgersi ad amici e parenti, almeno per la notte e la giornata di oggi, quando alla mezzanotte dovrebbe terminare l’allerta rossa. Solo una persona ha dovuto usufruire dell’accoglienza al Pala Bubani, allestito per chi non aveva parenti ai quali rivolgersi.

Comunicazioni di allerta e attenzione anche ai nuclei familiari residenti nella ‘zona rossa’, individuato dal triangolo di strade tra via Cimatti, via Silvio Pellico e via Carchidio, che nell’alluvione tra il 2 e il 3 maggio hanno avuto le conseguenze peggiori, e a circa 500 famiglie, che abitano ai lati del Lamone, che sono stati raggiunti da volantini contenenti un vademecum di comportamenti da tenere nelle 24 ore di emergenza: salire ai piani alti, divieto di avvicinarsi ai corsi d’acqua e di scendere in cantine o garage. A tutti i residenti delle aree a rischio è poi stato chiesto di spostare le auto in zone della città più in alto.

Al momento in alcune strade della città cominciano a formarsi larghe pozze d’acqua mentre per il momento (alle ore 7) i fiumi non destano particolari problemi. Il Lamone, al Ponte delle Grazie, segna meno di un metro di acqua mentre il Marzeno segna 140 cm di acqua.

Seguiranno aggiornamenti