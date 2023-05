Volontari, scout e agenti della Polizia Locale al lavoro

Volontari, scout e agenti della Polizia Locale al lavoro per allestire l’hub per sfollati presso la palestra della scuola secondaria di secondo grado Itis Nullo Baldini, in via Marconi 2 (ingresso via Cassino) a Ravenna.

Cittadini di diversi centri abitati sono stati invitati a recarsi ai primi piani delle abitazioni e, se impossibilitati, recarsi presso i centri di ritrovo di protezione civile, tra cui appunto l’hub allestito a Ravenna.

Le foto 1 di 5

Per saperne di più