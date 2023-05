Accesso consentito solo ai titolari degli stabilimenti e di altre concessioni demaniali, oltre al personale e ai volontari impegnati nelle attività di monitoraggio

In considerazione del persistere delle avverse condizioni meteomarine e del prolungarsi dell’allerta di protezione civile, a scopo precauzionale i Comuni di Ravenna e Cervia hanno emesso ordinanza di divieto di accesso alle spiagge, valido per tutti tranne che per i titolari degli stabilimenti balneari (e altre concessioni demaniali) e il personale impegnato nella loro difesa e per i volontari e tutto il personale impegnato in attività di monitoraggio e di protezione civile.

È assolutamente vietato entrare in acqua e la pratica di sport acquatici.

