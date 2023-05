Cittadini di diversi centri abitati invitati a recarsi ai primi piani delle abitazioni

Continua l’emergenza maltempo nel Ravennate, con il Sindaco Michele de Pascale che ha fornito aggiornamenti sulle situazioni di maggiore criticità, che al momento riguardano i fiumi Savio, Ronco e Montone, i cui livelli idrometrici stanno aumentando nel Cesenate e nel Forlivese.

La priorità per gli abitanti di Mensa, Matellica e Castiglione di Ravenna – case sparse comprese, interessati dalla piena del Fiume Savio, deve essere quella di recarsi al primo piano e prepararsi per una eventuale evacuazione.

Per chi non si trovasse nella condizione di una pronta e veloce evacuazione, per chi non avesse la possibilità di andare al primo piano e volesse sentirsi in una condizione di maggiore sicurezza è attiva la scuola di San Pietro in Campiano, viale 2 giugno 1946 numero 2, che è allestita come primo centro di Protezione civile.

È necessaria la massima attenzione lungo l’asta del fiume Savio, che è quello che sta creando più danni in tutta la Romagna.

In tutti i paesi coinvolti e nei centri di protezione civile ci saranno un coordinatore, due assistenti sociali, un tecnico dell’edilizia pubblica e un componente della giunta comunale.

Gli abitanti Borgo Sisa (Fiume Ronco) e di San Marco e Borgo Montone (Fiume Montone) – case sparse comprese, sono anch’essi invitati a recarsi al primo piano e prestare la massima attenzione. Laddove non si abbia un primo piano bisogna prepararsi anche per una eventuale evacuazione. Per chi non si trovasse nella condizione di una pronta e veloce evacuazione, per chi non avesse la possibilità di andare al primo piano e volesse sentirsi in una condizione di maggiore sicurezza sono attivi alcuni punti di ritrovo, allestiti come primo centro di Protezione civile.

Per gli abitanti di Borgo Sisa la scuola di San Pietro in Campiano, viale 2 giugno 1946 numero 2;

Per gli abitanti di San Marco e Borgo Montone la palestra di via Cassino 71 a Ravenna come primo centro di protezione civile.

Non siamo davanti a una evacuazione ma a una possibilità che viene fornita a chi non può recarsi al primo piano e vuole sentirsi maggiormente sicuro.

In tutti i paesi coinvolti e nei centri di protezione civile ci saranno un coordinatore, due assistenti sociali, un tecnico dell’edilizia pubblica e un componente della giunta comunale.

I video-messaggi del Sindaco

Per saperne di più