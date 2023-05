Chiusure su via Trieste, via Romea Sud e via Stradone

In considerazione dell’innalzamento dei livelli dell’acqua dello scolo Lama, è stata disposta la chiusura dei ponti cittadini sul canale di scolo Lama.

Chiusure quindi per i ponti su via Trieste (zona Pala De Andrè), via Romea (tra le rotonde Grecia e Gram Bretagna) e via Stradone (tra via Antica Milizia e la rotonda Germania).

