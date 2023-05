In arrivo le piene, molti cittadini costretti ad abbandonare le loro case

Continua l’emergenza maltempo anche nel Comune di Ravenna, dove sono in arrivo le piene dei fiumi Savio, Ronco e Montone.

Disposta l’evacuazione immediata di tutte le frazioni e le case in prossimità degli argini lungo il corso del Savio, del Ronco e del Montone. Chi non può andare da amici o parenti si rechi alla palestra dell’Itis Baldini in via Marconi 2 (ingresso via Cassino), oppure alla scuola di San Pietro in Campiano, in via 2 giugno 1946 numero 2.

Di seguito l’elenco delle località che devono evacuare lungo il corso di Savio, Ronco e Montone: