Situazione drammatica in diversi paesi del lughese: Ca di Lugo, Conselice e Albereto, in alcuni punti segnalati oltre 2 metri d’acqua

Prosegue l’emergenza maltempo nel Ravennate, con la zona di principale attenzione che si è ora spostata in Bassa Romagna. Dopo l’alluvione causata dal Senio a Castel Bolognese e Solarolo, le rotture di Sillaro e Santerno hanno travolto Sant’Agata e Conselice.

In alcuni punti vengono segnalati oltre 2 metri d’acqua e si susseguono le richieste di aiuto anche sui social di persone rimaste senza corrente elettrica, cibo e acqua, bloccati in casa ormai da ieri. Si parla anche di alcuni dispersi, ma non ci sono per ora informazioni certe.

Un appello da Sant’Agata sul Santerno è arrivato anche in diretta alla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto: “Mio padre sta male, siamo isolati da tutto”.

La situazione è drammatica in diversi paesi del lughese, come Ca di Lugo e Albereto. Allagato anche il Maria Cecilia Hospital a Cotignola.

Seguiranno aggiornamenti.