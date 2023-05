Strada allagata dalle esondazioni tra Faenza e Forlì, il VIDEO

Prosegue l’emergenza maltempo in Romagna, con esondazioni dei fiumi in diversi punti. Nella mattinata di oggi, mercoledì 17 maggio, l’acqua ha invaso anche l’autostrada A14, nel tratto tra Faenza e Forlì.

La strada risulta chiusa, come comunicato da Autostrade per l’Italia, tra il bivio con la A13 e Forlì in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna. È chiusa la Diramazione di Ravenna in entrambe le direzioni. Per aggiornamenti: www.autostrade.it

Impressionante il video che circola su Facebook (pagina Emilia-Romagna Meteo), con un fiume d’acqua che sommerge la carreggiata.