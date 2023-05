Ancora tante le richieste di aiuto di persone intrappolate dall’acqua, ma nessuna nuova piena è in arrivo

Ultimi aggiornamenti da Faenza, dove è stata superata una vera e propria notte di passione con interi quartieri della città invasi dall’acqua, alta anche oltre 2 metri in alcuni punti.

“Una nottata che non potremo mai più dimenticare – ha scritto il Sindaco Isola sui propri profili social -. Un’alluvione che la storia della nostra città non aveva mai conosciuto. Qualcosa di inimmaginabile”.

Centinaia e centinaia di persone sono state al lavoro da tutta la notte, quando ci sono state migliaia di richieste di aiuto, e stanno continuando a intervenire nelle aree allagate con un unico obiettivo: mettere in sicurezza tutte le persone ancora in difficoltà.

Al momento il livello del Lamone è sceso di circa 1 metro in meno rispetto a questa mattina ed è in costante, anche se leggero, calo. Solo poche ore fa, però, si era registrata un’altra rottura di un argine, in zona via Fratelli Bandiera, con l’acqua arrivata verso via Filanda Vecchia e via Ravegnana.

Anche il Marzeno rimane molto alto, ma con livello idrometrico in calo.

Il Comune sottolinea che non c’è NESSUNA NUOVA PIENA IN ARRIVO (contrariamente a quanto scritto in alcune fake news che circolano).

Dal punto di vista meteorologico nelle prossime 24 ore i fenomeni sono previsti in graduale diminuzione. Potranno in ogni caso verificarsi precipitazioni sparse di lieve entità sia sui rilievi che in pianura. La piena attuale scenderà molto lentamente durante le prossime 12 ore. Non sono previste ulteriori e aggiuntive onde di piena ma gli argini soprattutto in territorio urbano sono fortemente lesionati.

L’emergenza comunque non è terminata e permane una situazione di grave e massima allerta ed estrema precauzione.

Occorre perciò:

Continuare a rimanere nei piani alti delle abitazioni;

Per nessuna ragione, scendere in cantine e seminterrati

Evitare di mettersi in strada se non strettamente necessario

Per chi è stato evacuato o costretto a lasciare la propria abitazione NON È ASSOLUTAMENTE POSSIBILE RIENTRARE NELLE PROPRIE CASE. Farlo metterebbe a repentaglio la propria incolumità.

Anche domani, giovedì 18 maggio, le SCUOLE di ogni ordine e grado resteranno CHIUSE in tutti i Comuni dell’Unione Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo).

La rete idrica è integra e l’acqua assolutamente POTABILE.

Per ogni necessità di ricovero, continuano ad essere attivi i tre centri di prima accoglienza allestiti al Palacattani, Pala Bubani e alla palestra della scuola Don Milani. Al momento gli evacuati sono circa 550.

Le foto 1 di 7

Chiusura straordinaria farmacie

Il Comune comunica l’elenco delle farmacie nel territorio dell’Unione che rimarranno chiuse fino alla fine dell’emergenza dovuta al maltempo che ha colpito la provincia.