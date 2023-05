All’alba l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nella notte tra martedì e mercoledì il fiume Ronco ha esondato gli argini a Coccolia.

Il paese è allagato e all’alba i Vigili del Fuoco sono intervenuti per evacuare alcune persone.

La strada statale 67 “Tosco Romagnola”, comunemente conosciuta come Ravegnana, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 201,000 al km 199,000. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.