Chiuso il ponte di via Romea. Cittadini di Ponte Nuovo e dei centri abitati di Santerno, Mezzano e Glorie invitati a recarsi ai piani alti

Le piene dei fiumi si spostano sempre più verso Ravenna, dopo aver colpito il resto della Romagna nella giornata di ieri, martedì 16 maggio. Dopo le evacuazioni deliberate nelle zone degli argini dei fiumi Savio, Ronco e Montone, ora a preoccupare sono i Fiumi Uniti (tratto finale di Ronco e Montone appunto) e Lamone.

Tramite un messaggio diffuso nel corso della notte, il Comune di Ravenna chiede agli abitanti di Ponte Nuovo (interessati dalla piena dei Fiumi Uniti), in via precauzionale, di portarsi ai piani alti. Solo chi non può andare ai piani alti si rechi al centro di accoglienza allestito al museo Classis di Classe, via Classense 29.

Invito a portarsi ai piani alti anche per i cittadini dei centri abitati di Santerno, Mezzano e Glorie. Qualora non sia possibile andare ai piani alti, tenersi pronti all’eventualità di lasciare l’abitazione.

Per tutti l’invito è quello di seguire gli aggiornamenti di protezione civile su www.comune.ra.it e social del Comune e del sindaco.