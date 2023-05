Mercoledì 17 e giovedì 18 chiusi al pubblico MAR, Museo e Casa Dante, Classis e tanti altri musei

In seguito al protrarsi dell’allerta meteo diramata dal Comune di Ravenna, anche nella giornata di domani, giovedì 18maggio 2023, i seguenti siti museali rimarranno chiusi al pubblico in via precauzionale: la Domus dei Tappeti di Pietra, il Museo Tamo Mosaico, Museo e Casa Dante, la Tomba di Dante e il Quadrarco di Braccioforte, la Cripta Rasponi e i Giardini pensili, il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna, il Museo Classis Ravenna e l’Antico Porto di Classe. Chiusi anche il Museo Natura, la Biblioteca Classense nella sua sede principale di via Baccarini 3 e nelle sedi del territorio.

Sarà chiusa anche la Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

Dopo la chiusura di mercoledì, a causa del rischio di caduta alberi, tornerà ad essere aperto giovedì il Mausoleo di Teodorico, così come i Luoghi della Cultura Statali di Ravenna centro: Museo Nazionale e Battistero degli Ariani.

Per l’accesso, si prega di prestare particolare cautela e di seguire le indicazioni fornite dal personale, al fine di limitare disagi o potenziali pericoli: segnatamente per il Mausoleo di Teodorico, ingresso e uscita avverranno dal tornello attraverso il cancelletto laterale ed è vietato il posteggio sotto gli alberi nel parcheggio.

Anche nella giornata di giovedì 18 maggio la Fondazione RavennAntica non effettuerà i servizi di biglietteria e di presidio.

La conferenza prevista presso il Museo Nazionale di Ravenna per le ore 17.30 è rimandata e la nuova data verrà comunicata appena possibile.