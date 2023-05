Non sostare su ponti e in prossimità degli argini. Evitare gli spostamenti

Per tutta la notte il livello dei Fiumi Uniti ha continuato a crescere, creando grande preoccupazione, ma per il momento gli argini hanno retto e l’acqua sta fluendo velocemente verso mare. La situazione è costantemente monitorata e l’invito resta quello, per i cittadini della zona, di recarsi ai piani alti.

Resta inoltre chiuso il ponte di via Romea, così come tante altre strade (Leggi anche: Ravenna, le strade chiuse al traffico per il maltempo).

In seguito agli eventi di piena che stanno coinvolgendo il territorio sono possibili delle tracimazioni anche nei canali secondari, perciò è fondamentale evitare qualsiasi tipo di spostamento. È assolutamente da evitare di sostare sui ponti, in prossimità degli argini al solo scopo di curiosità.

Il punto della situazione del sindaco Michele de Pascale

“Il Centro operativo comunale e i soccorsi sono stati operativi per tutta la notte, con un grandissimo apporto di volontari che ci sono venuti in aiuto. Siamo stati costretti ad evacuare moltissime persone durante la notte, spiega il sindaco.

In questo momento sono attivi 3 hub di protezione civile: alla palestra dell’Itis Baldini – ingresso da via Cassino, Ravenna; alla scuola di San Pietro in Campiano, in via 2 giugno 1946 numero 2; a Classe al museo Classis, via Classense 29.

La criticità è permanente anche per questa mattina su tutti i fiumi del comune di Ravenna che hanno subito purtroppo, in alcuni casi tracimamenti in corrispondenza del territorio comunale e in alcuni casi anche vere e proprie rotture nei comuni vicini.

Alcune frazioni del comune di Ravenna in queste ore si sono purtroppo allagate a causa dell’uscita dell’acqua dei fiumi, abbiamo inoltre tante altre piccole e puntuali situazioni di allagamento.

Vi ricordo che i tre hub di protezione civile ovviamente sono a disposizione di tutti i cittadini e le cittadine, non solo di quelli provenienti dalle zone evacuate.

In particolare in questo momento, oltre alle allerte molto pesanti già date e le evacuazioni massicce fatte sul Savio, Montone e Ronco, abbiamo ancora un elemento di criticità sul fiume Lamone e soprattutto una grande preoccupazione che riguarda i Fiumi Uniti.

I livelli del Montone e del Ronco sono altissimi, in corrispondenza delle due chiuse il livello del fiume è rosso, in questo momento il mare sta prendendo molta acqua, ma è fondamentale, soprattutto lato Ponte Nuovo dove le case sono molto basse, ma anche nelle immediate vicinanze dei Fiumi uniti lato Ravenna, prestare la massima attenzione, recarsi ai piani alti se possibile, se questo non è possibile vi invito a trovare una soluzione diversa da parenti o amici oppure a recarvi presso uno degli hub di Protezione civile.

A breve faremo nuovi aggiornamenti, la situazione è ancora molto critica e viste anche le previsioni metereologiche lo sarà anche per tutta la mattinata di oggi”.

