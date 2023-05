Il punto sulla chiusura di alcune strade comunali e provinciali alle ore 8.15 di mercoledì 17 maggio

In considerazione dell’innalzamento dei livelli dell’acqua dello scolo Lama, sono ancora chiusi al transito veicolare i ponti su via Trieste (zona Pala De Andrè), via Romea (tra le rotonde Grecia e Gran Bretagna) e via Stradone (tra via Antica Milizia e la rotonda Germania): Ravenna, chiusi i ponti sul canale di scolo Lama

Chiuso al transito anche il ponte sui Fiumi Uniti all’altezza della rotatoria Myrdal Alva (rotonda delle tartarughe).

Chiusa via Ravegnana ss67 lato fiume Ronco nelle località di Coccolia e Durazzanino: FOTO – Ronco esondato a Coccolia: Ravegnana chiusa, cittadini evacuati

Chiusa la ss 16 in località Fosso Ghiaia all’altezza del ponte sullo scolo consorziale: Ss 16 Adriatica chiusa a Fosso Ghiaia

A Casemurate chiusi tre incroci: via Bagnolo Salara / via Cervese; via Bagnolo Salara / via Dismano; via Bagnolo Salara all’altezza della rotonda delle Cinque vie.

Per quanto riguarda le strade provinciali, sono chiuse la Sp 118 via Dismano all’altezza di via Ponte della Vecchia e via Violano; la Sp 5 via Ragone sul ponte sul fiume Montone.