Cittadini invitati a lasciare le abitazioni nelle zone vicine ai Fiumi uniti, anche prima della confluenza. Per il momento ancora nessuna esondazione

Continua a crescere il livello del fiume Montone, che sta mettendo in difficoltà la tenuta dell’argine. Per il momento però, contrariamente ad alcune voci diffuse sui social, IL FIUME NON E’ TRACIMATO. Sul posto anche l’esercito.

Poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 17 maggio, è scattata l’evacuazione del centro commerciale Esp in via precauzionale.

L’odine di evacuazione immediata si estende a tutte le zone vicine agli argini di Ronco e Montone, e più avanti dei Fiumi uniti.

I cittadini devono lasciare le proprie abitazioni a Madonna dell’Albero, Ponte Nuovo, case sparse lungo la Marabina fino a Lido di Dante: le persone si rechino all’area di accoglienza allestita al museo Classis di Classe, in via Classense 29.

Evacuazione immediata anche per la popolazione e le aziende di via Galilei e viale Newton, nella zona adiacente ai fiumi Uniti in direzione nord fino allo scolo Lama, nella zona di via Antica Milizia dal canale Lama fino alla rotonda Germania, a Borgo Montone (compreso centro commerciale Esp), Porto Fuori nella parte compresa fra via Stradone e via Bonifica da una parte e i Fiumi Uniti dall’altra: gli abitanti si rechino all’area di accoglienza allestita al Cinemacity in via Secondo Bini 7 a Ravenna.

Chi si trova nelle aree limitrofe a tutte quante le zone elencate, avverte il Comune, ad esempio a Lido di Dante e nella porzione di Classe tra via Romea Vecchia e via Marabina, e per qualsiasi motivo non si sentisse sicuro può comunque andare nell’area di accoglienza a lui più vicina.

Preoccupa anche la situazione del Canale emiliano romagnolo

Si stanno monitorando attentamente il Canale emiliano romagnolo e lo scolo Lama nelle Ville unite e disunite. In alcuni punti il Cer è tracimato e il reticolo secondario dei canali di bonifica non riesce a ricevere l’acqua. Criticità si sono registrate in via Angaia tra San Pietro in Vincoli e Gambellara. Altre problematicità possono verificarsi lungo la rete viaria.