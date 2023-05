L’intervento del segretario territoriale di Ravenna Simone Paccusse: “Tagli perpetrati negli anni, ora servono atti concreti”.

La UILPA Vigili del Fuoco di Ravenna, “in queste ore difficili per il nostro territorio, esprime profondo ringraziamento a tutti i Vigili del Fuoco che stanno operando sul territorio con incessante spirito di abnegazione, professionalità e umanità di cui già in passato hanno dato ampia dimostrazione”, rileva in una nota il segretario territoriale Simone Paccusse.

“La drammatica situazione di calamità alluvionale, sta mettendo a dura prova il personale del Comando di Ravenna, e delle sezioni di colonna mobile, giunte da diversi Comandi di varie regioni, sottoponendo ogni Vigile del Fuoco ad un lavoro abnorme per turni di 24 ore continuative, esponendo il personale ad un maggiore rischio infortuni.

I Vigili del Fuoco, stanno dimostrando ancora una volta la capacità di superare i limiti imposti da tagli economici e di personale perpetrati negli anni, ma fino a quando? In più occasioni questa O.S. ha evidenziato che la dotazione organica del Comando di Ravenna non sia, a parere nostro, congrua con la vastità del territorio della Provincia che presenta anche varietà geologiche importanti, un porto turistico e industriale tra i più importanti d’Italia, un elevato numero di industrie a rischio di incidente rilevante, un elevato rischio di incendi boschivi, un incremento della popolazione che cresce esponenzialmente nel periodo estivo a seguito dei soggiorni turistici.

Per rispondere a tutte queste criticità non può bastare il solo grande senso del dovere istituzionale dei Vigli del Fuoco, o i ringraziamenti di facciata della politica magari con un bell’elmetto in testa… servono atti concreti che si protraggano nel tempo, al fine creare un sistema efficace di sicurezza strutturale per la cittadinanza. Investire nei Vigili del Fuoco non è una spesa, ma un investimento che porterà vantaggi per tutti i cittadini, specialmente per le condizioni imposte dai cambiamenti climatici.

La UIL PA Vigili del Fuoco ha da tempo lanciato la campagna Prepararsi al Futuro Oggi con lo scopo di sensibilizzare politica e governi. I cambiamenti climatici già in atto, accentueranno sempre più la fragilità dell’Italia e comprometteranno la sicurezza della vita umana, la tutela delle attività produttive, dei beni ambientali ed archeologici, l’agricoltura ed il turismo. Per la UIL PA Vigili del Fuoco occorre adottare il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC). investendo le risorse del PNRR per la prevenzione dei disastri naturali e per potenziare il dispositivo di soccorso tecnico urgente garantito dai Vigili del Fuoco”, conclude Paccusse.