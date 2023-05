Allagamenti a Russi, Godo, San Pancrazio e altre frazioni nei dintorni della città come Roncalceci e Villanova

La frattura del Lamone fra Reda e Fossolo ha sovraccaricato il Cer (Canale Emiliano Romagnolo) e tutta la rete secondaria dei canali consortili e ha allagato nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 maggio parti significative delle campagne.

Allagamenti dapprima a Russi, Godo, San Pancrazio e Villanova di Ravenna, poi anche a Fornace Zarattini, dove l’acqua esondata dal canale Magni è arrivata nella mattinata alle porte di Ravenna, nella zona del Burger King sotto al ponte di via Faentina.

Durante la notte il Comune di Ravenna è intervenuto prontamente sul posto, con il supporto della Polizia Locale: ha provveduto a informare i cittadini di Villanova di Ravenna, in collaborazione con il comitato cittadino, del fenomeno in corso, invitandoli a recarsi ai piani alti, offrendo a chi ne fosse impossibilitato il primo piano della sede del centro civico, aperta straordinariamente, o la sistemazione al Cinemacity.

Il Comune e il Consorzio di Bonifica della Romagna stanno tenendo sotto osservazione la situazione, ma devono da subito ritenersi preallertate e a rischio allagamento tutte le realtà che insistono nel territorio che va dallo scolo Giannello allo scolo Drittolo; non nell’immediato, ma vanno comunque attenzionate principalmente quelle a ovest della statale limitrofa al canale Cupa/Magni e anche la zona di Fornace Zarattini.

L’acqua vicino al Burger King a Ravenna (Foto da Facebook)

Evacuati gli abitati di San Michele e Fornace Zarattini

Alle ore 12.15 di giovedì 18 maggio il Comune di Ravenna, in considerazione dell’innalzamento dei livelli idrici dei canali consortili, ha disposto l’evacuazione dell’area che ha come confini l’autostrada A14 dir, la strada statale 16, il fiume Montone e il confine comunale con Russi.

Sono quindi interessati gli abitati di San Michele, Fornace Zarattini, Villanova di Ravenna e le relative case sparse.

Sono escluse dall’obbligo di evacuazione le attività coinvolte nella gestione dell’emergenza.

In mattinata erano già stati evacuati i centri abitati di Villanova di Ravenna, Filetto e Roncalceci: Ordine di evacuazione per Villanova di Ravenna, Filetto e Roncalceci

Si ricorda che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza. Passare parola.

Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio l’istituto tecnico industriale statale Nullo Baldini, Ravenna, via Marconi 2 con ingresso in via Cassino.