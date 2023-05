Interessate varie zone

L’acqua proveniente dal Senio e dal Santerno ha invaso anche il centro di Lugo; in alcuni punti, nella mattinata, il flusso risultava molto veloce e forte.

Allagati piazza Baracca e il Pavaglione, situazioni di forte criticità anche in altre zone, come le Stuoie. Danni per esercizi commerciali ed abitazioni. Per quanto riguarda la viabilità, praticabile intorno alle 13 un tratto di via Piratello, ma verso ovest risultano altri allagamenti. Dal pomeriggio si attende un abbassamento dei livelli.