Fiumi uniti tornati all’alba sotto al limite della soglia di allerta rossa

Notte di attesa e ansia per i tanti cittadini Ravennati costretti a lasciare le proprie abitazioni nella giornata di ieri, mercoledì 17 maggio, quando i livelli idrometrici dei fiumi Ronco e Montone, e del tratto dei Fiumi Uniti, avevano abbondantemente superato la soglia di allerta rossa, arrivando a lambire il bordo degli argini.

Nel primo pomeriggio era quindi scattata l’evacuazione per tutte le zone vicine agli argini, a Madonna dell’Albero, Ponte Nuovo, e nelle case sparse lungo la Marabina fino a Lido di Dante.

Fortunatamente gli argini in città hanno retto e i livelli dei fiumi, nel corso della serata e poi della notte, sono in leggero calo. Soprattutto il tratto dei Fiumi uniti e il Montone sono scesi all’alba sotto la soglia di allerta rossa (rispettivamente 4 metri al rilevamento sulla Marabina e 4.2 metri alla chiusa San Marco), mentre resta altissimo, seppur in discesa, il livello del Ronco.

Per ora, però, è ancora precauzionalmente vietato rientrare nelle abitazioni e l’emergenza non è finita.

Nella notte allagamenti a Russi, Godo, San Pancrazio e Villanova di Ravenna

La frattura del Lamone fra Reda e Fossolo ha sovraccaricato il Cer (Canale Emiliano Romagnolo) e tutta la rete secondaria dei canali consortili e sta allagando parti significative delle campagne. Nella nottata ci sono stati allagamenti a Russi, Godo, San Pancrazio e Villanova di Ravenna.

Durante la notte il Comune di Ravenna è intervenuto prontamente sul posto, con il supporto della Polizia Locale: ha provveduto a informare i cittadini di Villanova di Ravenna, in collaborazione con il comitato cittadino, del fenomeno in corso, invitandoli a recarsi ai piani alti, offrendo a chi ne fosse impossibilitato il primo piano della sede del centro civico, aperta straordinariamente, o la sistemazione al Cinemacity.

Già dalla giornata di oggi verranno valutate ulteriori azioni precauzionali.

Il Comune e il Consorzio di Bonifica della Romagna stanno tenendo sotto osservazione la situazione, ma devono da subito ritenersi preallertate e a rischio allagamento tutte le realtà che insistono nel territorio che va dallo scolo Giannello allo scolo Drittolo; non nell’immediato, ma vanno comunque attenzionate principalmente quelle a ovest della statale limitrofa al canale Cupa/Magni e anche la zona di Fornace Zarattini.

Cittadini di Villanova invitati a salire ai piani alti, chiusa la Sp 3 a Castiglione

Poco prima delle 3 di questa notte, tra mercoledì 17 e giovedì 18, è stato emesso un avviso per la popolazione di Villanova di Ravenna, invitata a salire ai piani alti in seguito all’innalzamento dei livelli dell’acqua del canale Magni, che sta generando tracimazioni e allagamenti delle aree circostanti.

Chi non si sentisse comunque sicuro può recarsi nella sede del comitato cittadino di Villanova di Ravenna oppure nell’area di accoglienza allestita al Cinemacity, in via Secondo Bini 7 a Ravenna.

In precedenza, attorno alle 22 di mercoledì, era stata chiusa la Sp 3 via Ponte della Vecchia, da via Dismano a Castiglione di Ravenna, a causa di allagamenti della sede stradale.