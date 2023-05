Numerose strade comunali e provinciali chiuse: il punto alle 12 di giovedì 18 maggio

In considerazione dell’innalzamento dei livelli dell’acqua dei fiumi e dei canali del reticolo secondario, per quanto riguarda le strade statali e provinciali, sono chiusi al transito veicolare i ponti su via Trieste (zona Pala De Andrè), via Romea, (tra le rotonde Grecia e Gran Bretagna, e il ponte nuovo tra rotonda Gran Bretagna rotonda Myrdal Alva (rotonda delle tartarughe) e via Stradone (tra via Antica Milizia e la rotonda Germania): Ravenna, chiusi i ponti sul canale di scolo Lama

Chiuso anche il ponte sui Fiumi Uniti all’altezza della rotatoria Myrdal Alva (rotonda delle tartarughe).

Sono altresì chiuse via Villanova, da sp 45 a via Viazza di Sotto; via Viazza, da sp 27 a via Macoda; via Ravegnana ss 67 lato fiume Ronco nelle località di Coccolia e Durazzanino, non più allagata e in attesa di pulizia.

Chiuse la sp 3 Ponte della Vecchia, da Dismano a Castiglione; la sp 118 Dismano tra Casemurate e Borghetto; la sp 99 via Viazza di Sotto all’altezza della rotonda di San Michele; la sp 27 via Cella da via Trova a via Rustica; la sp 53 via Budria. Sono in fase di aggiornamento le chiusure riguardanti le strade comunali.

Si continua a raccomandare la massima prudenza e si invita la cittadinanza a muoversi solo in caso di stretta necessità. Saranno forniti aggiornamenti qualora si rendessero necessarie ulteriori chiusure.