L’acqua da Fornace Zarattini si sta dirigendo verso la zona Cisalfa-Burger King di Ravenna

Il Comune di Ravenna informa che a scopo precauzionale, essendo alta l’acqua sul ponte, sono state fatte evacuare le famiglie della zona Tre Ponti, via Canalazzo, prima del sottopassaggio Sant’Antonio verso la città. Sottopasso sotto la 309 Dir che è stato chiuso poco dopo mezzanotte.

Grande preoccupazione per la quantità d’acqua che si sta accumulando al di là del ponte di via Faentina, nella zona industriale con i negozi Cisalfa, Famila e Burger King, dove il canale Magni, che aveva già creato problemi nel corso della giornata (Leggi anche: Acqua alle porte di Ravenna, evacuazione a Fornace Zarattini e in moltissimi centri abitati ), è al limite.

Via Faentina è chiusa dallo svincolo A14 dir alla rotonda Fornasari. Chiuso anche lo svincolo sotto la Ss 16, sia in direzione Ravenna che in direzione Fornace Zarattini, dove sono segnalati diversi altri allagamenti il cui livello è in crescita.

La situazione è costantemente monitorata dalle Forze dell’Ordine.

Allagamenti a Fornace Zarattini (Foto da Facebook Emilia-Romagna Meteo)

Dopo l’evacuazione delle abitazioni della via Canalazzo prima del sottopasso Sant’Antonio delle 23.30 è stata disposta l’evacuazione anche dalle case al di là, in direzione nord, e di quelle prospicienti la vicina via Canala.

Si ricorda che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza. Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza il PalaCosta di Ravenna, piazza Caduti sul Lavoro 13.