“Chi non deve evacuare e non ha una indifferibile ragione per farlo non deve assolutamente spostarsi”

Questa mattina il Comune di Ravenna ha disposto l’evacuazione totale e immediata di Piangipane, Santerno e case sparse.

Si ricorda che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza.

Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio: al museo Classis di Classe, in via Classense 29.

Appello del Comune di Ravenna: “Spostarsi solo in caso di necessità. Chi non deve evacuare e non ha una indifferibile ragione per farlo non deve assolutamente spostarsi. La circolazione è congestionata e le strade devono essere lasciate libere per la gestione dell’emergenza. Vi chiediamo di aiutarci in questo modo a soccorrere la cittadinanza”.

Dopo l’evacuazione delle abitazioni della via Canalazzo prima del sottopasso Sant’Antonio delle 23.30 è stata disposta questa notte l’evacuazione anche dalle case al di là, in direzione nord, e di quelle prospicienti la vicina via Canala.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 maggio, sono state evacuati gli abitati di San Michele e Fornace Zarattini, dopo che nella mattinata erano già stati evacuati i centri abitati di Villanova di Ravenna, Filetto e Roncalceci.