A tutti i cittadini (famiglie e benefattori) che frequentano lo Sportello del Sorriso di Via Grado 30.

In virtù dei vari provvedimenti presi dalle autorità competenti in merito all’alluvione che sta cadendo su Ravenna da questi giorni, il Presidente Charles Tchameni Tchienga, per tutto il giorno di oggi, 19 maggio 2023 e con effetto immediato, dispone la chiusura al pubblico dello Sportello del Sorriso di Via Grado 30; per supportare le autorità nelle loro azioni e approcci per prevenire e soccorrere i cittadini da qualsiasi danno che l’alluvione può causare.

Per eventuali donazioni da consegnarci e/o necessità indispensabile di procurarsi degli indumenti, chiamare il numero unico della Onlus 388 880 4173 per concordare un appuntamento.

É severamente vietato lasciare le donazioni davanti allo Sportello del Sorriso.