I contatti per le segnalazioni e come fare per offrirsi volontari

Appello del Comune di Ravenna: “Grazie ai tanti che vogliono aiutare, ma per favore ora non intasate le linee telefoniche.

Chi desidera offrirsi come volontario può mandare una mail a vogliodareunamano@comune.ra.it lasciando nome, cognome, recapito telefonico e indicando quale tipo di aiuto può offrire.

Adesso i telefoni devono essere liberi per le segnalazioni di emergenza.

Per segnalare le emergenze: 115, 0544 219219“

Questo appello segue quello in cui il Comune chiede alla cittadinanza di “Spostarsi solo in caso di necessità. Chi non deve evacuare e non ha una indifferibile ragione per farlo non deve assolutamente spostarsi. La circolazione è congestionata e le strade devono essere lasciate libere per la gestione dell’emergenza. Vi chiediamo di aiutarci in questo modo a soccorrere la cittadinanza”.