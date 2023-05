La Cooperativa Cab Terra ha acconsentito all’allagamento di 200 ettari di campi, fuori dai centri abitati, in via Romea

Proseguono positivamente i lavori di emergenza per salvare il centro della città di Ravenna dalle acque che hanno allagato Fornace Zarattini. Dopo la costruzione di muri di terra sotto il ponte di via Faentina, gli interventi si sono spostati a nord, in zona Bassette, dove è stato effettuato il taglio dei canali per far defluire verso i campi vicino alla pineta l’acqua che è arrivata alle porte della città. Come segnalato dal presidente Fabrizio Galavotti sulla pagina Facebook della cooperativa, la Prefettura ha chiesto alla Cab Terra, che ha prontamente acconsentito, il permesso di tagliare le canale dove c’è l’idrovora e allagare i nostri 200 ettari in via Romea per cercare di alleggerire la pressione.

Dalle prime informazioni sembra che tutto stia procedendo come previsto: l’acqua infatti sta andando verso il mare, facendo tirare un bel sospiro di sollievo alla città.