Riaperta la statale 16 “Adriatica” a Bagnacavallo e ad Alfonsine, chiusa la statale 67 “Tosco Romagnola” a Coccolia

Venerdì 19 maggio poco prima delle 13 è stato riaperto al transito il “ponte nuovo” su via Romea tra la rotonda Gran Bretagna e la rotonda Myrdal Alva “delle tartarughe”.

Riaperta anche la statale 16 “Adriatica” a Bagnacavallo e ad Alfonsine.

Per allagamento è stata disposta la chiusura della strada statale 67 “Tosco Romagnola” a Coccolia (RA) dal km 201 al km 197,400 con percorso alternativo su viabilità secondaria.

Al fine di alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo è stata prorogato fino alle 12 di lunedì 22 maggio il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) tra San-sepolcro (AR) e Ravenna. In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo/A1.

Restano ancora chiusi al transito veicolare i ponti su via Trieste (zona Pala De Andrè) e via Stradone (tra via Antica Milizia e la rotonda Germania): Ravenna, chiusi i ponti sul canale di scolo Lama

La Ss 16 è invece stata riaperta a Fosso Ghiaia.

Sono altresì chiuse:

via Villanova da sp 45 a via Viazza di Sotto;

via Viazza da sp 27 a via Macoda

via Minarda (interrotta a ridosso del CER)

via Fiora

via Pasna (interrotta a ridosso del CER)

via Chiusa,

via Ravegnana SS 67 dalla SP 3 Gambellara a Durazzano in Provincia di Forlì.

Chiusa via Gambellara SP 3 nel tratto compreso fra i centri abitati di Gambellara e S.P. in Vincoli;

via Ponte della Vecchia SP 3;

via Roncalceci SP 5 dall’incrocio via Ravegnana SS67 a SP 52 nel centro abitato di Russi;

via Cella SP 27 nel tratto tra compreso tra le vie Rustica e Trova;

via Taverna SP 40 nel tratto compreso fra il cimitero di S.Pietro in Trento innesto SS 67 a Coccolia;

via Budria SP Budria chiusa da Coccolia verso Ducenta con sbarramento incrocio SP 100;

via Senna SP 54;

via Viazza di Sotto SP 99;

via Castello SP 100 nel tratto in prossimità del Canale Emiliano Romagnolo;

via Dismano SP 118 nel tratto da SP 42 Petrosa a SP 3 ponte della vecchia.

Tratto allagato ma transitabile SP 118 Umbro Casentinese Romagnola (Dismano) dopo ponte su Bevano per un tratto di 400 mt in direzione Casemurate

Transitabile SP 253 R San Vitale da Ravenna fino a rotatoria Cortina Russi.

Si continua a raccomandare la massima prudenza e si invita la cittadinanza a muoversi solo in caso di stretta necessità. Saranno forniti aggiornamenti qualora si aggiungessero ulteriori chiusure.