Come comportarsi

In seguito agli allagamenti e alle gravi condizioni in cui si trovano sia i centri di raccolta e conferimento dei rifiuti, sia i mezzi e le maestranze che operano sul territorio, Hera ha comunicato che la raccolta dei rifiuti sia stradale che porta a porta potrebbe subire nei prossimi giorni ritardi.

Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione.

Nelle zone agibili per il rifiuto organico ed il rifiuto indifferenziato l’esposizione va fatta come indicato dal calendario senza subire modifiche, mentre per carta e plastica Hera sta organizzando il ritiro e potrebbe esserci qualche ritardo nella raccolta porta a porta.

Per le aree che hanno subito allagamenti, appena le strade saranno dichiarate agibili e libere dall’acqua, Hera interverrà raccogliendo i rifiuti che dovranno essere esposti al fuori dalle abitazioni senza necessità di appuntamento e senza limiti di quantità, per:

• ingombranti;

• RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, per esempio frigoriferi, pc, forni, televisioni);

• altro rifiuto non differenziabile.

Per quanto possibile, si chiede di separare i rifiuti e di metterli su suolo pubblico, in strade accessibili dai mezzi di Hera. Per garantire il recupero, non devono essere sotto alberi, portici o cavi aerei e non devono essere appoggiati a recinzioni.