Continua a migliorare la situazione allagamenti a Bagnacavallo e proseguono le operazioni di soccorso e assistenza nelle zone allagate, dove da questa mattina opera la Protezione Civile lombarda affiancata dal Gruppo comunale di Protezione civile.

È stata riaperta la via Albergone nei pressi del ponte sul Fosso Vecchio a Bagnacavallo.

A Villanova è operativo presso il Palazzone in piazza Lieto Pezzi un centro di gestione dell’emergenza a supporto della cittadinanza.

È online un sito rivolto ai volontari che vogliono segnalare la propria disponibilità ad aiutare i cittadini dei Comuni della Bassa Romagna colpiti dalle disastrose alluvioni degli ultimi giorni.

Il sito è www.volontarisos.it: basta registrarsi e indicare a quali attività e turni si vuole partecipare, a Bagnacavallo e nelle altre zone colpite.

Raccomandiamo a tutte le persone che vogliono partecipare alle attività di volontariato di prestare la massima attenzione e spostarsi solo in condizioni di sicurezza. Il territorio della Bassa Romagna è ancora colpito dagli allagamenti in molte zone.

Per chi non può dare il proprio aiuto in loco e vuole comunque sostenere i territori alluvionati, è stata attivata una raccolta fondi (attraverso Satispay, PagoPa o bonifico). Tutte le informazioni sono sul sito www.labassaromagna.it

Ricordiamo che per quanto riguarda il territorio di Bagnacavallo per richiedere l’intervento dei volontari nella propria abitazione o azienda basta chiamare il Comune al numero 0545 1816507, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18.

«Il nostro impegno è massimo sin dall’inizio della prima alluvione – ha commentato la sindaca Eleonora Proni – ma l’eccezionalità di due fenomeni estremi a così breve distanza l’uno dall’altro ha creato enormi disagi e sofferenze. Ora siamo ancora a lottare con l’emergenza, ma è già chiaro a tutti che la ripresa avrà un costo altissimo. La nostra popolazione, come sappiamo, ha enormi risorse morali e fortissima volontà, le nostre istituzioni sono solide e solidali, tuttavia è assolutamente necessario, come ribadito poco fa dal presidente Anci, che il governo cominci ad assumere provvedimenti in favore dei Comuni disastrati.

È fondamentale che cittadini, imprese e territori – ha concluso la sindaca – si vedano riconosciuti i risarcimenti necessari per poter ripartire, che siano spostate le scadenze fiscali, che le aziende siano aiutate a sospendere i pagamenti e tutti coloro che ne hanno diritto ottengano i dovuti rimborsi.»

Questi i numeri per le emergenze:

0545 1816507 (numero unico del Comune di Bagnacavallo per segnalazioni e necessità dovute all’alluvione – ore 8-18);

334 2829709 (emergenze della Polizia Locale/Protezione Civile);

115 (Vigili del Fuoco);

112 (numero unico per le emergenze).

Info: www.comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook e Instagram: @comunebagnacavallo