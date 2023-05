Il metodo di pagamento elettronico integra la possibilità di fare un bonifico

Da oggi è possibile fare donazioni anche attraverso Satispay per la raccolta fondi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in aiuto ai territori colpiti dall’alluvione.

La donazione su Satispay è possibile semplicemente inquadrando il Qr code disponibile nei canali di divulgazione della campagna (sul sito www.labassaromagna.it, nella pagina Facebook «Unione dei Comuni della Bassa Romagna», eccetera).

È stato inoltre attivato il sistema di pagamento online a cui si accede tramite il Portale dei pagamenti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (servizionline.labassaromagna.it selezionare Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Pagamento spontaneo – Raccolta Fondi Emergenza Alluvione).

È sempre possibile fare una donazione anche tramite l’Iban IT66A0627013199T20990000380, scrivendo nella causale «Raccolta fondi emergenza alluvione». I fondi saranno utilizzati per fronteggiare i danni subiti dal territorio della Bassa Romagna nel mese di maggio.

Associazioni e soggetti privati che volessero attivare raccolte fondi a favore delle popolazioni colpite potranno canalizzarle le somme raccolte all’interno della campagna dell’Unione. Al termine della raccolta fondi sarà pubblicato un rendiconto sull’utilizzo delle somme ricevute.

Si ricorda a cittadini e imprese di fotografare e documentare in ogni modo possibile i danni subiti prima della loro riparazione, in vista di futuri rimborsi: non appena saranno disponibili risarcimenti, sarà data ampia comunicazione sulla procedura da seguire per accedervi.