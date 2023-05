Evacuazione in corso a Borgo Montone

Il Comune di Ravenna riporta l’esondazione del canale Drittolo a Chiusa San Marco, comunicata dal Consorzio di Bonifica.

Disposta quindi l’evacuazione totale e immediata, a scopo precauzionale, di Borgo Montone.

Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio: il Palacosta, in piazza Caduti sul Lavoro 13.