La Cooperativa Cab Terra ha acconsentito all’allagamento di 200 ettari di campi: “L’acqua continua a defluire dalla rottura controllata nel canale, adesso in confronto a questa mattina, il livello all’idrovora è calato di 10 cm”

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 maggio, dopo la costruzione di muri di terra sotto il ponte di via Faentina, gli interventi si sono spostati a nord, in zona Bassette, dove è stato effettuato il taglio dei canali per far defluire verso i campi vicino alla pineta l’acqua che è arrivata alle porte della città.

Come segnalato dal presidente Fabrizio Galavotti sulla pagina Facebook della cooperativa, la Prefettura ha chiesto alla Cab Terra, che ha prontamente acconsentito, il permesso di tagliare i canali dove c’è l’idrovora e allagare 200 ettari di terreno in via Romea per cercare di alleggerire la pressione.

Oggi, sabato 20 maggio, arriva un commento positivo proprio da Cab Terra che su Facebook scrive: “L’acqua continua a defluire dalla rottura controllata nel canale, adesso in confronto a questa mattina, il livello all’idrovora è calato di 10 cm, hanno riaperto i tre ponti e dietro la Ca’ Bruna si vedono 50 metri di campo mentre ieri era tutto un lago.

A Piangipane la canala si è alzata mentre l’avanzata dell’acqua nei campi dietro gli uffici della Cab stasera era più o meno come stamattina.

Ci vorrà ancora un pochino perché l’acqua da mandare al mare è veramente tantissima, ma qualche segnale incoraggiante c’è. Incrociamo tutti le dita”