Si continua a raccomandare la massima prudenza e si invita la cittadinanza a muoversi solo in caso di stretta necessità

Il Centro Coordinamento Soccorsi attivo in Prefettura ha fornito delle tabelle con il quadro aggiornato delle chiusure e delle limitazioni che riguardano le arterie stradali e autostradali insistenti sul territorio provinciale.

Si ricorda che venerdì 19 maggio, poco prima delle 13, è stato riaperto al transito il “ponte nuovo” su via Romea tra la rotonda Gran Bretagna e la rotonda Myrdal Alva “delle tartarughe”.

Riaperta anche la statale 16 “Adriatica” a Bagnacavallo e ad Alfonsine.

Al fine di alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo è stata prorogato fino alle 12 di lunedì 22 maggio il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) tra San-sepolcro (AR) e Ravenna. In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo/A1.

Restano ancora chiusi al transito veicolare i ponti su via Trieste (zona Pala De Andrè) e via Stradone (tra via Antica Milizia e la rotonda Germania): Ravenna, chiusi i ponti sul canale di scolo Lama

AMBITO TERRITORIALE RAVENNA

SSPP AREA FAENZA E COLLINA AGGIORNAMENTO

SP60 CHIUSO TRATTO ALLAGATO (CONSORZIALE) PK 1+000 / 10+000 ; SP73 S.LUCIA chiusa per frane consentito il transito ai soli residenti dal Km PK 4+200. Interrotta al km. 13+500 per frana SP49 bicocca chiusa al transito per frane SP82 villa vezzano AL MOMENTO APERTA AL TRANSITO dopo allagamenti SP302R PARTE COLLINARE da Faenza a S.Eufemia transitabile Inagibile dal Km 75+300 verso monte per frane (S.Cassiano) e cedimento barriera paramassi esistente oltre smottamento alveo Fiume Lamone a valle e frane di monte al 75+100 PARTE PIANURA ripristinato senso unico alternato regolato da semaforo in corrispondenza del ponte della Castellina a Pieve Cesato Sp37 Reda Chiusa dall’incrocio con SP302R fino a località Reda SP56 Canaletta di Sarna. transitabile Sp16 marzeno riaperta oggi (ripristinato collegamento Faenza/Modigliana) SP23 Monticino Limisano chiusa per frane.Dal Km 0+300 fino Km 1+000 situazione grave, (pericolo distacchi da monte) a Brisighella. SP63 Valletta zattaglia. Chiusa per frane dal Km. 0+300 inagibile completamente il versante di Casola valsenio. Interrotta per numerose frane estese anche sul versante di Fognano a partire dal Km 15+000. SP 70 prugno Chiusa – BY PASS AL Km 1+300. Dal Km 2+500 presenza di frane che ne impediscono il transito anche ai residenti. SP306R bloccato l’innesto. Liberato ingresso da Castel bolognese. Chiusa dal Km 4+000 circa per grave smottamento al km 4+800 (Fiume Senio). Transitabile il tratto Riolo Terme fino all’intersezione con la SP65 Toranello Dal Km 12+500 chiusa per diverse frane (12+500 / 21+200 / 23+000 / 26+000) AL Km 23+000 vasta frana a monte . SP20 Rugata-Madrara Transitabile SP4 Prada chiusa per cedimento ponte al Km. 1+950 SP86 Donesiglio riaperta SP44 Granarolo. riaperta Sp85 ponte Valle. riaperta SP 62 San Severo cassanigo. riaperta SP 10 Canale di Solarolo chiusa da solarolo a castel bolognese per allagamenti e smottamenti banchina. SP 66 Celle. chiusa per allagamenti dall’incrocio Sp111 fino alla Sp306R restringimento al km 6+100 per frana di valle SP111 Camerini chiusa per allagamenti in corso lavori per riaprirla entro la serata inoltrata Sp 84 Casale. riaperta

AMBITO TERRITORIALE LUGO