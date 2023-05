L’acqua si è ritirata in diverse zone del centro abitato

Da questa mattina alle 8.30 si è radunato un gruppo di giovani volontari che si sono messi a disposizione dell’Amministrazione e sono partiti per le vie del centro a disposizione della cittadinanza, sia per la distribuzione di cibo che per le pulizie e gli sgomberi di materiale.

L’acqua si è ritirata in diverse zone del centro abitato e, in quelle dove è ancora presente in quantità significativa, sono entrate in azione le idrovore dei gruppi di Protezione Civile. Molto significativa la presenza della Protezione Civile a Lugo. Venerdì 19 maggio è arrivata la colonna mobile della Protezione Civile del Trentino che è stata accompagnata dal presidente della provincia Maurizio Fugatti. Con loro si è proceduto alla prima distribuzione di cibo e acqua nella zona di via D’Annunzio e via Canaletto. A questi volontari si sono aggiunti altri di Protezione Civile, di Pressana (VR), della Toscana, e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Ancona. Anche gli

In particolare, la Protezione Civile di Pressana ha aspirato l’acqua che si è raccolta al Teatro Rossini.

Anche il Comune di Lugo è tra quelli segnalati nella piattaforma: https://www.labassaromagna.it/Servizi/Un-aiuto-per-l-alluvione-come-partecipare-come-volontari

Da oggi pomeriggio è attivo il numero 0545 299559 (dalle 8 alle 18), rivolto alla popolazione, dove possono essere segnalate le varie necessità. Il Comune smisterà la richiesta nelle sedi opportune, a seconda della necessità che verranno manifestate.

RIFIUTI

In accordo con Hera comunichiamo che da domani inizia a Lugo il ritiro straordinario dei rifiuti in strada. In seguito agli allagamenti causati dal maltempo, da domani i mezzi di Hera inizieranno la raccolta dei rifiuti esposti dalle abitazioni di Lugo nelle strade maggiormente colpite e segnalate da Comune e Protezione Civile man mano che la situazione evolve.

Nelle strade dichiarate agibili e libere dall’acqua, è previsto infatti un passaggio straordinario di raccolta, senza necessità di prendere appuntamento, per:

• Ingombranti, senza limite di pezzi

• RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, es frigoriferi, pc, forni, televisioni, ecc), senza limite di pezzi

• Altro rifiuto non differenziabile, senza limite quantitativo.

Non ci sono limiti nella quantità di materiale da esporre, ma si chiede agli utenti la cortesia di separare (per quanto possibile) RAEE, ingombranti e materiale misto indifferenziato e di metterli su suolo pubblico, in strade accessibili da un camion. Non devono essere lasciati sotto alberi, portici o cavi aerei e non devono essere appoggiati a recinzioni per agevolare il ritiro.