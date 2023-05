Proseguono gli interventi per il ripristino dei servizi pubblici essenziali, il punto del CCS

Continua ininterrotta l’attività di coordinamento del CCS con tutti i comuni della provincia per garantire il soccorso alle popolazioni e un rapido ripristino della normalità.

Attualmente, sono ancora tanti i comuni che subiscono gli effetti delle inondazioni provenienti dalle rotture arginali dei vari corsi d’acqua che insistono sul territorio provinciale e che si riverberano a cascata sui reticoli secondari.

Nella giornata di ieri, venerdì 19 maggio, le inondazioni hanno riguardato soprattutto il comune capoluogo e il comune di Cervia, mentre resta sempre critica la situazione del comune di Conselice a causa della rottura del Sillaro e del comune di Lugo, nonché dei comuni collinari Brisighella e Casola Valsenio dove insistono numerosi movimenti franosi.

Per altri comuni comunque si sono riscontrati consistenti abbassamenti dei livelli delle acque che dovrebbero consentire quanto prima di passare alla fase due, quella cioè degli svuotamenti e della pulizia di case e strade dal fango e dai detriti.

Nel corso della videoconferenza a cui ha partecipato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa con il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, la vicepresidente con delega alla protezione civile Irene Priolo e gli altri Prefetti della Regione interessati dalle alluvioni è stato fatto il punto di situazione delle varie criticità che interessano i territori, a partire da quella di Ravenna, che resta la situazione più problematica.

La buona notizia della giornata è che i lavori urgenti in corso per ripristinare le varie rotture arginali hanno consentito di poter procedere alla chiusura della rotta del Savio e di altre rotture importanti che consentiranno di poter far defluire le acque dei canali più rapidamente e liberare così le strade dalle inondazioni.

Nella giornata si è lavorato molto sul ripristino dei servizi pubblici essenziali, quali l’approvvigionamento di acqua potabile tramite autobotti nei luoghi dove si sono verificate interruzioni nella relativa erogazione. Analogamente è accaduto per il servizio di fornitura di energia elettrica, in relazione al quale si fornisce di seguito un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento degli interventi di ripristino.

Allo stesso modo si è proceduto al ripristino delle linee telefoniche in gran parte delle zone ove si erano verificate interruzioni e/o disfunzioni.

Sul piano della viabilità, Autostrade per l’Italia S.p.A. sta attuando interventi di ripristino della pavimentazione sull’A14 Bologna-Taranto. Al riguardo, si segnala che è stata disposta, con decorrenza nella notte, dalle ore 21 di venerdì fino alle ore 8 di sabato, la chiusura nel tratto compreso tra le stazioni di Faenza e Forlì in entrambe le direzioni.

Il percorso alternativo interessa i seguenti tratti di viabilità ordinaria:

Direzione ANCONA

Via Granarolo, Via F.lli Rosselli, S.S. 9 via Emilia, S.S. 727, S.S. 67 con rientro in autostrada alla stazione di Forlì

Direzione BOLOGNA

S.S. 67, S.S. 727, S.S. 9 via Emilia, via. F.lli Rosselli, via Granarolo con rientro in autostrada alla Stazione di Faenza.