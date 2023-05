Mancano soprattutto frutta, verdura, pasta, acqua e altri generi di prima necessità

Già da qualche giorno è partita la corsa ai supermercati (quelli rimasti agibili e non allagati) che sono stati presi d’assalto per far scorta di cibo, acqua e altri generi di prima necessità. Uno scenario difficile che ricorda il 2020 quando l’arrivo della pandemia da Covid-19 ha portato la gente, nel panico, a fare razzia di prodotti alimentari e non solo.

Ora molti degli scaffali sono vuoti, complice anche la difficoltà, a causa maltempo, di rifornimenti.