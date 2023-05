Strade chiuse per i lavori di ripristino e riapertura di altre arterie stradali

La Prefettura di Ravenna comunica che sul piano della viabilità, Autostrade per l’Italia S.p.A. ha disposto, con decorrenza dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 8 di questa mattina e per ulteriori due notti consecutive (orario 21.00-6.00) a partire da domenica 21 maggio 2023, la chiusura al traffico dell’Autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra le stazioni di Faenza e Forlì in entrambe le direzioni. Il provvedimento limitativo è giustificato dalla necessità di porre in essere un intervento di ripristino urgente della pavimentazione. Il percorso alternativo interessa i seguenti tratti di viabilità ordinaria:

Direzione ANCONA

Via Granarolo, Via F.lli Rosselli, S.S. 9 via Emilia, S.S. 727, S.S. 67 con rientro in autostrada alla stazione di Forlì

Direzione BOLOGNA

S.S. 67, S.S. 727, S.S. 9 via Emilia, via. F.lli Rosselli, via Granarolo con rientro in autostrada alla Stazione di Faenza.

Si segnala inoltre che nella serata di ieri ANAS S.p.A. ha disposto la chiusura della S.S. 16 dal km 170 fino al km 173 in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 7 di domenica 21 maggio fino alle ore 7 di lunedì 22 maggio. In particolare, chi viaggia in direzione da Rimini verso Ravenna, una volta giunto alla rotatoria insistente sulla S.P. 254, ha l’obbligo di svoltare a destra alla prima uscita in direzione Cervia Centro, deve poi percorrere via Martini Fantini fino alla intersezione con via G. di Vittorio, che deve essere percorsa fino alla re-immissione nella S.S. 16.

Gli utenti che viaggiano in direzione da Ravenna verso Rimini sono obbligati a svoltare a sinistra in via G. di Vittorio in direzione Cervia Centro/Milano Marittima fino alla intersezione con via XXII Ottobre, che deve essere percorsa per intero per poi svoltare a destra in via Martiri Fantini, da percorrere per intero fino alla re-immissione sulla S.S. 16.

È stato invece revocato il provvedimento di chiusura della S.S. 309 Direzione Romea, già prevista in entrambi i sensi di marcia, che rimane costantemente monitorata.

Si segnala, inoltre, che la S.P. 253 San Vitale, in corrispondenza del ponte sul Santerno a Sant’Agata sul Santerno, è transitabile solo per i mezzi di soccorso e per mezzi operativi utilizzati per i lavori di ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali.

Per tutta la giornata di oggi, domenica 21 maggio, a Cervia l’Adriatica è chiusa fra la rotonda di via Martiri Fantini e l’ingresso area terme.